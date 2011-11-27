Гелікоптери НАТО вбили 28 пакистанських військових

Влада Пакистану зажадала від США протягом 15 діб звільнити авіабазу Шамсі в провінції Белуджистан, з якою ЦРУ, імовірно, запускає безпілотники по бойовиках "Аль-Каїди" і "Талібану", повідомляє Reuters.



Вимога прозвучала менш ніж через добу після авіаудару НАТО, в результаті якого, за даними Reuters, загинули 28 пакистанських військовослужбовців, в т.ч. два офіцери, і ще 14 поранені. У ніч на суботу кілька бойових вертольотів НАТО вдерлися в повітряний простір Пакистану з території Афганістану і завдали удар по блокпосту в племінній області Мохманд на північному заході країни.



У відповідь влада Пакистану закрили дорогу, по якій ведеться постачання коаліційних сил НАТО в Афганістані.



НАТО і США висловили жаль з приводу авіаудару, який забрав життя солдатів, зазначивши, що удару по пакистанських блокпостах, можливо, було завдано помилково. "Держсекретар США і міністр оборони уважно вивчають повідомлення про інцидент. Вони висловили співчуття у зв'язку з жертвами і підтримали намір НАТО провести розслідування інциденту", - говориться в письмовій заяві. Посол США в Пакистані зустрівся з представниками керівництва країни.