Деяким китайцям дозволять другу дитину

У густозаселеній країні діє заборона

Одинз найбільшгустонаселенихрегіонів Китаю- провінціяХенаньз населеннямбільше 90мільйонів- частковопослабитьзаборонунанародження двох ібільше дітей,повідомляєБі-бі-сі.



Сільськимродинам, вяких вжеє дівчинка,будедозволенонародитихлопчика,аподружнімпарам,деобидва партнериєдині дітив сім'ї,будедозволено матидвох малюків.



ПровінціяХенаньранішевикористовувалафінансовістимулидлязаохоченнясімей,якіобмежувалисянародженнямодногодитиною.



Спостерігачівважають,що дедалі більше китайцівпорушуютьзакон "одна дитина- насім'ю", введений1980року, незважаючинаштрафи та іншікаральнісанкції.

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