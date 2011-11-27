Деяким китайцям дозволять другу дитину

05:42, 27 листопада 2011
Світ
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У густозаселеній країні діє заборона

Одинз найбільшгустонаселенихрегіонів Китаю- провінціяХенаньз населеннямбільше 90мільйонів- частковопослабитьзаборонунанародження двох ібільше дітей,повідомляєБі-бі-сі.

Сільськимродинам, вяких вжеє дівчинка,будедозволенонародитихлопчика,аподружнімпарам,деобидва партнериєдині дітив сім'ї,будедозволено матидвох малюків.

ПровінціяХенаньранішевикористовувалафінансовістимулидлязаохоченнясімей,якіобмежувалисянародженнямодногодитиною.

Спостерігачівважають,що дедалі більше китайцівпорушуютьзакон "одна дитина- насім'ю", введений1980року, незважаючинаштрафи та іншікаральнісанкції.

 

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