Деяким китайцям дозволять другу дитину
05:42, 27 листопада 2011Світ
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У густозаселеній країні діє заборона
Одинз найбільшгустонаселенихрегіонів Китаю- провінціяХенаньз населеннямбільше 90мільйонів- частковопослабитьзаборонунанародження двох ібільше дітей,повідомляєБі-бі-сі.
Сільськимродинам, вяких вжеє дівчинка,будедозволенонародитихлопчика,аподружнімпарам,деобидва партнериєдині дітив сім'ї,будедозволено матидвох малюків.
ПровінціяХенаньранішевикористовувалафінансовістимулидлязаохоченнясімей,якіобмежувалисянародженнямодногодитиною.
Спостерігачівважають,що дедалі більше китайцівпорушуютьзакон "одна дитина- насім'ю", введений1980року, незважаючинаштрафи та іншікаральнісанкції.
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