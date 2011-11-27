Першу АЕС у Польщі збудують біля Балтійського моря

Перша польська АЕС буде збудована в Помор'ї поблизу Балтійського моря - остаточне рішення щодо місця розташування АЕС буде прийняте до кінця 2013 року, повідомив у п'ятницю на прес-конференції голова Польської енергетичної групи Томаш Задрога.



Польська енергетична група (PGE) визначена урядом Польщі інвестором першої атомної електростанції.



"Жарновець, Хочево і Гонський - це три потенційних місця розташування АЕС. Польська енергетична група обрала їх з 92 територій", - наводить його слова РІА "Новости". Навесні наступного року в трьох обраних пунктах розпочнуться додаткові дослідження з тим, щоб остаточно визначитися з місцем будівництва АЕС.



Приймаючи рішення, експерти керуються 53 критеріями, при цьому головними є питання охолодження реактора, доступності води та охорона довкілля.



За словами заступника голови Польської енергетичної групи Вітольда Дрожджа, питання охорони довкілля є ключовими, тому що практично все польське узбережжі Балтики включене до природоохоронної програми ЄС "Природа 2000".



Уряд Польщі планує протягом найближчих десяти років побудувати дві атомні електростанції загальною потужністю 6 тис МВт. Перший реактор планується ввести в експлуатацію до кінця 2020 року. За попередніми оцінками, загальна вартість реалізації проекту становить від 10 до 20 мільярдів доларів.