Путіна висунуть у президенти в палаці спорту

З'їзд "Єдиної Росії"

Єдиноросипершимиз усіх політичнихпартійвисуваютьсвогокандидатавпрезиденти РосійськоїФедерації- лідерапартії, прем'єр-міністраВолодимираПутіна.З'їздЄРпройдевнеділю вЛужниках, наньогозапрошено 11тисяч учасників іпонад 1,1журналістів.



Очікується,щоназ'їздівиступлятьПутін іпрезидентРФДмитроМедведєв, який очолюєфедеральнийсписокєдиноросівнадумськихвиборах.Процедурависунення,голосуванняі затвердженнякандидата,якстверджують упартії, займе відпівтори додвохгодин.



ІдеювисунутиПутінакандидатомвпрезиденти відЄРозвучивчиннийглавадержави на першомуетапіз'їздуєдиноросів24 вересня,нагадуєРІА "Новости".Путінцю пропозиціюприйняв.Медведєв натомістьпогодивсястати прем'єр-міністром у разіперемогиПутінаі очоливсписокЄРнавиборахдо Держдуми4 грудня.



Рада Федераціївп'ятницюпризначиладатувиборів главидержави- ​​4березня.Усуботупостановупро призначеннявиборів булоопублікованов "Російськійгазеті", ітакимчином, документнабув чинності.

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