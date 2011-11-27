Путіна висунуть у президенти в палаці спорту
З'їзд "Єдиної Росії"
Єдиноросипершимиз усіх політичнихпартійвисуваютьсвогокандидатавпрезиденти РосійськоїФедерації- лідерапартії, прем'єр-міністраВолодимираПутіна.З'їздЄРпройдевнеділю вЛужниках, наньогозапрошено 11тисяч учасників іпонад 1,1журналістів.
Очікується,щоназ'їздівиступлятьПутін іпрезидентРФДмитроМедведєв, який очолюєфедеральнийсписокєдиноросівнадумськихвиборах.Процедурависунення,голосуванняі затвердженнякандидата,якстверджують упартії, займе відпівтори додвохгодин.
ІдеювисунутиПутінакандидатомвпрезиденти відЄРозвучивчиннийглавадержави на першомуетапіз'їздуєдиноросів24 вересня,нагадуєРІА "Новости".Путінцю пропозиціюприйняв.Медведєв натомістьпогодивсястати прем'єр-міністром у разіперемогиПутінаі очоливсписокЄРнавиборахдо Держдуми4 грудня.
Рада Федераціївп'ятницюпризначиладатувиборів главидержави- 4березня.Усуботупостановупро призначеннявиборів булоопублікованов "Російськійгазеті", ітакимчином, документнабув чинності.