В'язні втекли з бразильської тюрми через дірку у даху
12:34, 27 листопада 2011Світ
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Охоронці не чули
82 ув’язнених здійснили втечу з тюрми міста Баррейрас у східному бразильському штаті Баїя (Bahia).
Як передає РІА «Новости», за заявою місцевої поліції, втікачі скористалися діркою в даху. У момент втечі йшов сильний дощ, і жоден із охоронців не почув дивного шуму, який створювали ув’язнені.
Про втечу поліції стало відомо від місцевих жителів, які повідомили про людей, котрі розбігалися в різні боки від в`язниці.
При цьому поліція відзначає, що злочинці змогли звільнити багатьох своїх колег, скориставшись пилою, за допомогою якої вони відкрили інші камери. Поки що нікого з утікачів зловити не вдалося.
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