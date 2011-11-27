В'язні втекли з бразильської тюрми через дірку у даху

82 ув’язнених здійснили втечу з тюрми міста Баррейрас у східному бразильському штаті Баїя (Bahia).

Як передає РІА «Новости», за заявою місцевої поліції, втікачі скористалися діркою в даху. У момент втечі йшов сильний дощ, і жоден із охоронців не почув дивного шуму, який створювали ув’язнені.

Про втечу поліції стало відомо від місцевих жителів, які повідомили про людей, котрі розбігалися в різні боки від в`язниці.

При цьому поліція відзначає, що злочинці змогли звільнити багатьох своїх колег, скориставшись пилою, за допомогою якої вони відкрили інші камери. Поки що нікого з утікачів зловити не вдалося.