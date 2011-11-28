Ліга арабських держав схвалила пакет санкцій проти Сирії

Ліга арабських держав (ЛАД) схвалила пакет санкцій проти Сирії, які були підготовлені і розроблені напередодні. Про це повідомив міністр закордонних справ Катару, передає Associated Press. За його словами, на екстреному засіданні ЛАД 19 з 22 членів організації схвалили пакет заходів.



Санкції набувають чинності негайно і передбачають припинення ряду фінансових відносин між членами ЛАД і сирійським урядом, включаючи операції з Центробанком Сирії. Крім того, заходи передбачають заборону на в'їзд до країн-членів блоку ряду сирійських офіційних осіб.



Санкції мають болісно вдарити по сирійської економіки. Як передає Бі-бі-сі, половина експорту країни припадає саме на держави, що входять до ЛАД. На них же припадає третина всіх товарів, які Сирія імпортує. Як повідомляє радіостанція, ряд санкцій, накладених на Дамаск, підтримає також Туреччина, яка формально до ЛАД не входить.



Водночас визнається, що сусідні з Сирією Ірак і Ліван можуть дотримуватися режиму санкцій не надто суворо, бо самі залежать від економічних зв'язків з сирійським державою.



З березня 2011 р. опозиція домагається відставки президента Башара Асада, який 11 років тому змінив при владі свого батька, котрий правив з 1971 року. Уряд жорстко придушує виступи, використовуючи поліцію й армію. За даними ООН, за час конфлікту загинули більше 3,5 тис. осіб. Офіційний Дамаск заявляє, що ця цифра набагато нижча, і підкреслює, що серед загиблих багато поліцейських і військових.