Перемога ісламістів у Марокко підтверджена офіційно

01:49, 28 листопада 2011
Світ
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Відбулися парламентські вибори

МіністерствовнутрішніхсправМарокко,яке оголосило остаточнірезультати  парламентськихвиборів, що відбулисявп'ятницю, оголосилопереможцем "Партіюсправедливості ірозвитку",повідомляєБі-бі-сі.

Згідно з підсумкамиголосування,помірніісламістиотримають107з 395місцьвпарламенті.За новою конституцієюМарокко, корольМохаммедзобов'язанийпризначитинапостпрем'єр-міністрапредставникапартії, що набралабільшість навиборах.

Конституційнареформабулапроведенавкраїнівлипніу відповідьнаакціїпротесту,учасники якихнадихалисяприкладом "Арабськоївесни".

ЛідерПСРоголосив,що йогопартіясконцентруєзусилляна розвиткудемократіїта якості управління.

 

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