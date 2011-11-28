Перемога ісламістів у Марокко підтверджена офіційно
01:49, 28 листопада 2011Світ
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Відбулися парламентські вибори
МіністерствовнутрішніхсправМарокко,яке оголосило остаточнірезультати парламентськихвиборів, що відбулисявп'ятницю, оголосилопереможцем "Партіюсправедливості ірозвитку",повідомляєБі-бі-сі.
Згідно з підсумкамиголосування,помірніісламістиотримають107з 395місцьвпарламенті.За новою конституцієюМарокко, корольМохаммедзобов'язанийпризначитинапостпрем'єр-міністрапредставникапартії, що набралабільшість навиборах.
Конституційнареформабулапроведенавкраїнівлипніу відповідьнаакціїпротесту,учасники якихнадихалисяприкладом "Арабськоївесни".
ЛідерПСРоголосив,що йогопартіясконцентруєзусилляна розвиткудемократіїта якості управління.
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