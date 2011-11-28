Перемога ісламістів у Марокко підтверджена офіційно

Відбулися парламентські вибори

МіністерствовнутрішніхсправМарокко,яке оголосило остаточнірезультати парламентськихвиборів, що відбулисявп'ятницю, оголосилопереможцем "Партіюсправедливості ірозвитку",повідомляєБі-бі-сі.



Згідно з підсумкамиголосування,помірніісламістиотримають107з 395місцьвпарламенті.За новою конституцієюМарокко, корольМохаммедзобов'язанийпризначитинапостпрем'єр-міністрапредставникапартії, що набралабільшість навиборах.



Конституційнареформабулапроведенавкраїнівлипніу відповідьнаакціїпротесту,учасники якихнадихалисяприкладом "Арабськоївесни".



ЛідерПСРоголосив,що йогопартіясконцентруєзусилляна розвиткудемократіїта якості управління.

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