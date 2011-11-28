Новим прем'єром Ємена став лідер опозиції

Віце-президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді призначив голову опозиційного Національної ради країни Мохаммеда Басіндву тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра країни, повідомляє Reuters.



Президент Ємену Алі Абдалла Салех підписав у середу в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді запропонований Радою співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) план розв'язання кризи в країні. Цей план передбачав передачу влади віце-президенту держави в обмін на імунітет від кримінального переслідування для Салеха.



Масові антиурядові виступи з вимогою відставки Салеха, який перебував при владі близько 33 років, тривають в Ємені з початку лютого. За даними західних ЗМІ, за час народних заворушень у країні загинули сотні людей, тисячі поранено. Сам Салех в ході протистояння зі своїми політичними противниками був тяжко поранений. Після передачі влади тепер вже колишній президент повинен відправитися в Нью-Йорк для лікування.



Віце-президент Ємену Абд Раббо Хаді, прийнявши владу від Салеха, взяв на себе відповідальність за призначення нового уряду і проведення президентських виборів. Віце-президент в суботу призначив президентські вибори на 21 лютого 2012 року, повідомляє РІА "Новости".