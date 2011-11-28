Померла донька Сталіна

Повідомлення з США

УСШАу віці 85років померладочкаЙосипаСталінаЛанаПетерс, повідомивБі-бі-сіпредставникокружної адміністраціїокругуРічландшатаВісконсінБенСаутвік.



Смертьнастала22 листопада 2011, проте пронеї повідомилитільки 28листопада.



СвітланаСталінанародилася 22 лютого1926 року.Післясмерті свогобатькав 1953році вонавзялапрізвищематері істалаСвітланоюАллілуєвою.



ВоназакінчилаісторичнийфакультетМДУта аспірантуруАкадемії суспільнихнаук приЦККПРС, післячогопрацювалаперекладачем занглійськоїмови талітературнимредактором,пишеРІА"Новости".



1967року СвітланаАллілуєва, поїхавши доІндії, щобвзяти участь упохоронахБраджешаСінгха,якого в деякихінтерв'ю називаласвоїмчоловіком, відмовиласяповертатисядоСРСР.



ПереїзднаЗахід іподальшапублікаціякнижки"Двадцятилистівдо одного"(1967),в якійАллілуєвазгадувалапро свого батькаі кремлівськежиття, викликалисвітовусенсацію.Надеякийчас воназупиниласявШвейцарії, потімжилавСША.



1970року вийшлазаміжза американськогоархітектораВ.В.Пітерса, народиладоньку,незабаромрозлучилася,але збереглазасобоюім'яЛанаПітерс.

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