У Білорусі підприємцю не дозволили дихати
00:15, 29 листопада 2011Світ
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Він порушив статті 2, 5 і 8
Білоруськийпідприємець МиколаЧорноус, який попросивмеріюБарановичівдозволити йому"двагодини глибокодихати вцентріміста", отримаввідмову,повідомляєтьсянасайтіправозахисногоцентру "Весна".
Заявникотримавз міськвиконкомулиста, вякомусказано,щовін порушивстатті2,5 і8 закону"Про масові заходи".Націй підставімерія недаладозволу"двагодини глибокодихатибіляпам'ятникаЛеніну".
РанішеЧерноуспросивмісцеву владудозволити йомувелопробігімарафонськуходьбу"протибюрократизму", протевмеріїйому щоразувідмовляли."У такихумовахпідприємецьпопросив дозволитийому хочабпростоглибокоподихатидві годинибіля пам'ятникаЛеніну.З'ясувалося, що і цьоговБарановичахне можнаробитибезспеціальногодозволу",- сказановзаяві.
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