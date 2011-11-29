У Білорусі підприємцю не дозволили дихати

Він порушив статті 2, 5 і 8

Білоруськийпідприємець МиколаЧорноус, який попросивмеріюБарановичівдозволити йому"двагодини глибокодихати вцентріміста", отримаввідмову,повідомляєтьсянасайтіправозахисногоцентру "Весна".



Заявникотримавз міськвиконкомулиста, вякомусказано,щовін порушивстатті2,5 і8 закону"Про масові заходи".Націй підставімерія недаладозволу"двагодини глибокодихатибіляпам'ятникаЛеніну".



РанішеЧерноуспросивмісцеву владудозволити йомувелопробігімарафонськуходьбу"протибюрократизму", протевмеріїйому щоразувідмовляли."У такихумовахпідприємецьпопросив дозволитийому хочабпростоглибокоподихатидві годинибіля пам'ятникаЛеніну.З'ясувалося, що і цьоговБарановичахне можнаробитибезспеціальногодозволу",- сказановзаяві.

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