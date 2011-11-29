У Росії введено заборону на передвиборчі прогнози

До виборів залишилося 5 днів

У Росіївведена заборонанапублікаціюрезультатівопитуваньгромадської думки тапрогнозівпідсумківвиборів.Цестосується всіхдрукованих,ефірних,атакож електроннихЗМІ,повідомляєБі-бі-сі.



Згідно з російським законодавством, заборонанатакі публікаціїпочинаєдіятиза 5днівдо голосування.



3 грудня,і до закінченняголосуваннянавсіхвиборчихдільницях4 грудня будезабороненабудь-якаагітація.



ВиборидепутатівДерждумиРосії відбудутьсяв неділю, 4грудня 2011 року.

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