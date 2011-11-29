Генсек РЄ: у Європі ви можете бути німцем і турком одночасно
"ЗМІ часто перебільшують проблему"
Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД вважає, що засоби масової інформації досить часто перебільшують проблеми співіснування націй.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЯГЛЕНД заявив сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі, де розпочалася дводенна конференція Ради Європи з питань релігійного виміру та міжкультурного діалогу.
“ЗМІ збирають проблеми і конфлікти, й інколи навіть перебільшують їх. І це проблема”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.
Генсек Ради Європи також нагадав, що на його прохання група відомих європейських політиків на чолі з колишнім міністром закордонних справ Німеччини Йошкою ФІШЕРОМ працювала над доповіддю щодо мультикультуралізму в Європі. Згідно з висновками цих політиків, Європа залишається континентом культурної та релігійної різноманітності, а людей мають об’єднувати спільні цінності.
“Коли ви приїжджаєте в Європу, ви можете зберігати свою ідентичність і навіть не одну. Ви можете бути, наприклад, німцем і турком одночасно. Але, з іншого боку, ви повинні визнавати спільні цінності Європи”, - наголосив Т.ЯГЛЕНД.
Як повідомляв УНІАН, конференція з питань релігійного виміру та міжкультурного діалогу, організована Радою Європи, триватиме в Люксембурзі два дні. Її головною темою є “Роль ЗМІ у прискоренні мультикультурного діалогу, толерантності та взаємного розуміння: свобода слова медіа та повага до культурної та релігійної різноманітності”.