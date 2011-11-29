Генсек РЄ: у Європі ви можете бути німцем і турком одночасно

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД вважає, що засоби масової інформації досить часто перебільшують проблеми співіснування націй.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЯГЛЕНД заявив сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі, де розпочалася дводенна конференція Ради Європи з питань релігійного виміру та міжкультурного діалогу.

“ЗМІ збирають проблеми і конфлікти, й інколи навіть перебільшують їх. І це проблема”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.

Генсек Ради Європи також нагадав, що на його прохання група відомих європейських політиків на чолі з колишнім міністром закордонних справ Німеччини Йошкою ФІШЕРОМ працювала над доповіддю щодо мультикультуралізму в Європі. Згідно з висновками цих політиків, Європа залишається континентом культурної та релігійної різноманітності, а людей мають об’єднувати спільні цінності.

“Коли ви приїжджаєте в Європу, ви можете зберігати свою ідентичність і навіть не одну. Ви можете бути, наприклад, німцем і турком одночасно. Але, з іншого боку, ви повинні визнавати спільні цінності Європи”, - наголосив Т.ЯГЛЕНД.

Як повідомляв УНІАН, конференція з питань релігійного виміру та міжкультурного діалогу, організована Радою Європи, триватиме в Люксембурзі два дні. Її головною темою є “Роль ЗМІ у прискоренні мультикультурного діалогу, толерантності та взаємного розуміння: свобода слова медіа та повага до культурної та релігійної різноманітності”.