Франція: дні сирійського режиму добігають кінця

01:00, 29 листопада 2011
Світ
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Міністр зреагував на введення санкцій

ДнірежимуБашараАсадау Сиріїдобігають кінця,- вважаєміністр закордоннихсправФранціїАленЖюппе, повідомляєРадіоСвобода.

Вінвиступивз цією заявоюнезабаромпіслятого, як Лігаарабськихдержавоголосилапро введеннясанкційпротиСирії.Засловами французькогоміністра, Дамаскпотрапив у міжнароднуізоляцію.РанішесанкціїпротисирійськоївладиввелиЄвропейськийСоюзіСША.

Сирійськівлада, зісвого боку, звинуватилиміжнароднеспівтовариствоу втручанніу внутрішнісправи країни.

У Сиріїз березнятриваютьмасовізаворушення, входіяких загинулиблизькотрьох зполовиноютисяччоловік.ЧастинасирійськихвійськовихперейшланабіксупротивниківрежимуАсада.

Влада звинувачуєворганізаціїзаворушень«озброєнихтерористів».

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