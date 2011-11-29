Франція: дні сирійського режиму добігають кінця

Міністр зреагував на введення санкцій

ДнірежимуБашараАсадау Сиріїдобігають кінця,- вважаєміністр закордоннихсправФранціїАленЖюппе, повідомляєРадіоСвобода.



Вінвиступивз цією заявоюнезабаромпіслятого, як Лігаарабськихдержавоголосилапро введеннясанкційпротиСирії.Засловами французькогоміністра, Дамаскпотрапив у міжнароднуізоляцію.РанішесанкціїпротисирійськоївладиввелиЄвропейськийСоюзіСША.



Сирійськівлада, зісвого боку, звинуватилиміжнароднеспівтовариствоу втручанніу внутрішнісправи країни.



У Сиріїз березнятриваютьмасовізаворушення, входіяких загинулиблизькотрьох зполовиноютисяччоловік.ЧастинасирійськихвійськовихперейшланабіксупротивниківрежимуАсада.



Влада звинувачуєворганізаціїзаворушень«озброєнихтерористів».

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