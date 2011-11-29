Франція: дні сирійського режиму добігають кінця
01:00, 29 листопада 2011Світ
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Міністр зреагував на введення санкцій
ДнірежимуБашараАсадау Сиріїдобігають кінця,- вважаєміністр закордоннихсправФранціїАленЖюппе, повідомляєРадіоСвобода.
Вінвиступивз цією заявоюнезабаромпіслятого, як Лігаарабськихдержавоголосилапро введеннясанкційпротиСирії.Засловами французькогоміністра, Дамаскпотрапив у міжнароднуізоляцію.РанішесанкціїпротисирійськоївладиввелиЄвропейськийСоюзіСША.
Сирійськівлада, зісвого боку, звинуватилиміжнароднеспівтовариствоу втручанніу внутрішнісправи країни.
У Сиріїз березнятриваютьмасовізаворушення, входіяких загинулиблизькотрьох зполовиноютисяччоловік.ЧастинасирійськихвійськовихперейшланабіксупротивниківрежимуАсада.
Влада звинувачуєворганізаціїзаворушень«озброєнихтерористів».
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