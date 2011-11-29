Норвезького терориста визнали неосудним

Фахівці, які проводили медичний огляд норвезького терориста Андерса Брейвіка, визнали його неосудним. Про це 29 листопада повідомляє Agence France-Presse з посиланням на заяву психіатрів.

Як повідомляє газета VG, результати психіатричної експертизи були передані до суду вранці у вівторок. У доповіді експертів мовиться, що на основі його поведінки під час терактів, а також під час подальших бесід з фахівцями, Брейвік був визнаний психічно хворим.

Як відзначає Reuters, якщо суд підтвердить висновок експертів, обвинуваченого не можна буде засудити до тюремного строку, і Андерсу Брейвіку загрожуватиме примусове лікування. Проте, в публікації VG стверджується, що незалежно від рішення суду Брейвіка судитимуть як звичайного злочинця.

Андерс Брейвік звинувачується в скоєнні подвійного теракту в Норвегії 22 липня 2011 року. Спершу він підірвав бомбу в урядовому кварталі в центрі Осло, а потім вирушив на острів Утойю, де розташовувався молодіжний табір правлячої Робочої партії Норвегії. Там Брейвік відкрив стрілянину по підлітках, убивши 69 чоловік. Всього в результаті його дій загинули 77 осіб.

Раніше повідомлялося, що процес над Брейвіком почнеться 16 квітня 2012 року. При цьому уточнювалося, що суд відбудеться тільки в тому випадку, якщо за наслідками психіатричної експертизи його буде визнано осудним.

Лента.ру