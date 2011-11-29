США потерпає від гострої нестачі різдвяних ялинок
19:48, 29 листопада 2011Світ
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Через небачену посуху
У ряді штатів на півдні США небувала посуха призвела цього року до гострої нестачі різдвяних ялинок.
Як повідомляє ICTV, у Техасі та Оклахомі загинули майже 90% вирощуваних на спеціальних плантаціях хвойних дерев.
Посуха стала причиною серйозних фінансових проблем для фермерів на півдні США.
Очікується, що цього року жителі Техаса й Оклахоми одержать різдвяні ялинки з Канади і північних штатів США.
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