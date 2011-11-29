США потерпає від гострої нестачі різдвяних ялинок

У ряді штатів на півдні США небувала посуха призвела цього року до гострої нестачі різдвяних ялинок.

Як повідомляє ICTV, у Техасі та Оклахомі загинули майже 90% вирощуваних на спеціальних плантаціях хвойних дерев.

Посуха стала причиною серйозних фінансових проблем для фермерів на півдні США.

Очікується, що цього року жителі Техаса й Оклахоми одержать різдвяні ялинки з Канади і північних штатів США.