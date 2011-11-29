Путін обговорив питання газу з "українськими колегами"

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН обговорив із «українськими колегами» питання енергетичної співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сам повідомив на засіданні президії уряду РФ.

«Я з українськими колегами зараз обговорював питання нашої енергетичної співпраці», - сказав В.ПУТІН.

Він запросив до себе міністра енергетики Росії Сергія ШМАТКА для обговорення цього питання.

Звертаючись до С.ШМАТКА, прем'єр сказав: «Зайдіть після президії до мене, доповісте останні наші контакти і той рівень, на якому ми зараз перебуваємо з відомих вам проблем».

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада ц.р. джерело в уряді України повідомило журналістам, що Україна і Росія домовилися про нову ціну на газ, і підписання відповідних документів про фіксацію цієї ціни очікується найближчими днями. «Є домовленість про нову ціну. Найближчими днями очікується підписання відповідних документів», - сказало джерело. При цьому співбесідник відзначив, що до підписання планується вирішити ряд технічних питань в контексті проведення переговорів.

17 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що напружені та складні переговори з російським «Газпромом» про узгодження ціни на постачання газу до України тривають, проте говорити про результати поки зарано.