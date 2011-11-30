Грузія слідом за США припинить виконання зобов'язань перед Росією

Грузія припиняє виконання зобов'язань перед Росією в рамках Договору про звичайні озброєння в Європі (ДЗЗСЄ). Про це йдеться в поширеній заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) Грузії. При цьому наголошується, що Тбілісі продовжить виконувати свої зобов'язання щодо інших членів договору.



Як пояснили в МЗС, відтепер Грузія припиняє виконання таких зобов'язань перед Росією, як надання їй інформації в рамках щорічного інформаційного обміну ДЗЗСЄ; надання РФ будь-яких повідомлень відповідного профілю; крім того, передбачається відмова від інспекцій, запитаних Росією в рамках ДЗЗСЄ.



Як наголосили в Тбілісі, Грузія визнає внесок ДЗЗСЄ у створення стабільного і безпечного середовища у сфері його дії, і "продовжить виконувати взяті зобов'язання перед усіма членами угоди, крім Росії". Грузія також підтвердила свою готовність брати участь у консультаціях щодо відновлення режиму контролю за звичайними озброєннями в Європі.



"Постійне халатне ставлення Росії до зобов'язань в рамках ДЗЗСЄ завдало серйозної шкоди угоді, яка є наріжним каменем архітектури європейської безпеки", - сказано в заяві грузинського МЗС.



У МЗС Грузії також заявили, що "Росія, розмістивши без згоди Грузії свої збройні сили в Абхазії і Південній Осетії, порушила основоположний принцип ДЗЗСЄ".



23 листопада, нагадує РосБізнесКонсалтинг, США заявили, що припиняють виконувати зобов'язання в рамках ДЗЗСЄ перед Росією. Прийняте рішення американська сторона мотивує марністю дипломатичних зусиль, як зі свого боку, так і з боку союзників по НАТО, метою яких було спонукання Москви відмовитися від мораторію на зазначений договір.



Водночас американська сторона підтвердила готовність виконувати всі взяті на себе зобов'язання щодо інших учасників ДЗЗСЄ. Співпраця з Росією буде відновлено тільки за умови якщо та піде назустріч, а саме - скасує мораторій. Зі свого боку Вашингтон, в добровільному порядку, буде повідомляти Москву про значні зміни в структурі збройних сил в Європі.

Hruziya prypynyaye vykonannya zobov'yazanʹ pered Rosiyeyu v ramkakh Dohovoru pro zvychay̆ni ozbroyennya v Yevropi (DZZSYE). Pro tse y̆detʹsya v poshyreniy̆ zayavi Ministerstva zakordonnykh sprav (MZS) Hruziï. Pry tsʹomu naholoshuyetʹsya, shcho Tbilisi prodovzhytʹ vykonuvaty svoï zobov'yazannya shchodo inshykh chleniv dohovoru.



Yak poyasnyly v MZS, vidteper Hruziya prypynyaye vykonannya takykh zobov'yazanʹ pered Rosiyeyu, yak nadannya ïy̆ informatsiï v ramkakh shchorichnoho informatsiy̆noho obminu DZZSYE; nadannya RF budʹ-yakykh povidomlenʹ vidpovidnoho profilyu; krim toho, peredbachayetʹsya vidmova vid inspektsiy̆, zatrebuvanykh Rosiyeyu v ramkakh DZZSYE.



Yak vidznachyly v Tbilisi, Hruziya vyznaye vnesok DZZSYE u stvorennya stabilʹnoï i bezpechnoï seredovyshcha u sferi y̆oho diï, i "prodovzhytʹ vykonuvaty vzyati zobov'yazannya pered usima chlenamy uhody, krim Rosiï". Hruziya takozh pidtverdyla svoyu hotovnistʹ braty uchastʹ u konsulʹtatsiyakh z vidnovlennya rezhymu kontrolyu za zvychay̆nymy ozbroyennyamy v Yevropi.



"Postiy̆ne khalatne stavlennya Rosiï do zobov'yazanʹ v ramkakh DZZSYE zavdalo sery̆oznoï shkody uhodoyu, yaka ye narizhnym kamenem arkhitektury yevropey̆sʹkoï bezpeky", - skazano v zayavi hruzynsʹkoho MZS.



U MZS Hruziï takozh zayavyly, shcho "Rosiya, rozmistyvshy bez z·hody Hruziï svoï zbroy̆ni syly v Abkhaziï i Pivdenniy̆ Osetiï, porushyla osnovopolozhnyy̆ pryntsyp DZZSYE".



23 lystopada, nahaduye RosBiznesKonsaltynh, SSHA zayavyly, shcho prypynyayutʹ vykonuvaty zobov'yazannya v ramkakh DZZSYE pered Rosiyeyu. Pryy̆nyate rishennya amerykansʹka storona motyvuye marnistʹ dyplomatychnykh zusylʹ, yak zi svoho boku, tak i z boku soyuznykiv po NATO, metoyu yakykh bulo sponukannya Moskvy vidmovytysya vid moratoriyu na zaznachenyy̆ dohovir.



Razom z tym, amerykansʹka storona pidtverdyla hotovnistʹ vykonuvaty vsi vzyati na sebe zobov'yazannya shchodo inshykh uchasnykiv DZZSYE. Spivpratsya z Rosiyeyu bude vidnovleno tilʹky za umovy yakshcho vona pide nazustrich, a same - skasuye moratoriy̆. Zi svoho boku Vashynhton, v dobrovilʹnomu poryadku, bude povidomlyaty Moskvu pro znachni zminy v strukturi zbroy̆nykh syl v Yevropi.