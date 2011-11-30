Грузія слідом за США припинить виконання зобов'язань перед Росією

01:14, 30 листопада 2011
Світ
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Ключова абревіатура ДЗЗСЄ

Грузія припиняє виконання зобов'язань перед Росією в рамках Договору про звичайні озброєння в Європі (ДЗЗСЄ). Про це йдеться в поширеній заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) Грузії. При цьому наголошується, що Тбілісі продовжить виконувати свої зобов'язання щодо інших членів договору.

Як пояснили в МЗС, відтепер Грузія припиняє виконання таких зобов'язань перед Росією, як надання їй інформації в рамках щорічного інформаційного обміну ДЗЗСЄ; надання РФ будь-яких повідомлень відповідного профілю; крім того, передбачається відмова від інспекцій, запитаних Росією в рамках ДЗЗСЄ.

Як наголосили в Тбілісі, Грузія визнає внесок ДЗЗСЄ у створення стабільного і безпечного середовища у сфері його дії, і "продовжить виконувати взяті зобов'язання перед усіма членами угоди, крім Росії". Грузія також підтвердила свою готовність брати участь у консультаціях щодо відновлення режиму контролю за звичайними озброєннями в Європі.

"Постійне халатне ставлення Росії до зобов'язань в рамках ДЗЗСЄ завдало серйозної шкоди угоді, яка є наріжним каменем архітектури європейської безпеки", - сказано в заяві грузинського МЗС.

У МЗС Грузії також заявили, що "Росія, розмістивши без згоди Грузії свої збройні сили в Абхазії і Південній Осетії, порушила основоположний принцип ДЗЗСЄ".

23 листопада, нагадує РосБізнесКонсалтинг, США заявили, що припиняють виконувати зобов'язання в рамках ДЗЗСЄ перед Росією. Прийняте рішення американська сторона мотивує марністю дипломатичних зусиль, як зі свого боку, так і з боку союзників по НАТО, метою яких було спонукання Москви відмовитися від мораторію на зазначений договір.

Водночас американська сторона підтвердила готовність виконувати всі взяті на себе зобов'язання щодо інших учасників ДЗЗСЄ. Співпраця з Росією буде відновлено тільки за умови якщо та піде назустріч, а саме - скасує мораторій. Зі свого боку Вашингтон, в добровільному порядку, буде повідомляти Москву про значні зміни в структурі збройних сил в Європі.

 
 

 

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