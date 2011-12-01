Командувач ВМС Швеції прибув до Севастополя

Питання співробітництва флотів обговорили командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ і командувач ВМС Королівства Швеція контр-адмірал Ян ТОРНКВІСТ, який прибув у Севастополь на чолі офіційної делегації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, В.МАКСИМОВ висловив задоволення станом двостороннього співробітництва, подякував шведській стороні за сприяння в розвитку українських ВМС та їхнє наближення до європейських стандартів.

Зокрема, сказав командувач, дуже відчутною є допомога ВМС Швеції у розвитку системи оборонного планування, проведенні оцінок визначених кораблів та підрозділів ВМС України у рамках Концепції оперативних можливостей.

На думку В.МАКСИМОВА, активним і плідним є співробітництво в галузі проведення започаткованого у 2010 році спільного екологічного проекту.

Контр-адмірал Я.ТОРНКВІСТ, на прохання української сторони, детально зупинився на моментах, пов’язаних з участю кораблів ВМС Королівства Швеція в антипіратській операції Європейського Союзу «Аталанта».

«З огляду на підготовку активів українських ВМС до участі в антипіратській операції «Аталанта», для нас є цікавим досвід наших шведських колег у цій операції, нам є чому у вас повчитися, і ми вдячні за надані рекомендації», - зазначив у відповідь командувач ВМС України.

Сторони також обговорили питання, пов’язані з розвитком та імплементацією проектів будівництва кораблів, висловили зацікавленість у продовженні у 2012 році спільного екологічного проекту для ВМС України, а також у співробітництві у пошуково-рятувальних і спеціальних водолазних роботах.

Візит делегації ВМС Королівства Швеції триватиме до 1 грудня.