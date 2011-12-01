ВМФ Росії планує спільні навчання з НАТО

Військово-морський флот (ВМФ) Росії планує в новому навчальному році брати участь у ряді міжнародних навчань на морі, в тому числі спільно з військовими флотами США, Великобританії і Франції, повідомив РІА "Новости" офіційний представник Міноборони РФ.



Новий навчальний рік у Збройних силах (ЗС) РФ починається 1 грудня.



"Бойові кораблі та підводні човни ВМФ продовжать відпрацьовувати завдання в різних районах Світового океану у складі угруповань і поодинці. Заплановано участь кораблів ВМФ РФ у чотиристоронніх міжнародних військово-морських маневрах "ФРУКУС-2012 ", навчаннях НАТО "БАЛТОПС-2012","ІОНЕКС- 2012", а також у міжнародних навчаннях пошуково-рятувальних сил "Болд Монарх-2012", російсько-норвезьких навчаннях "Помор-2012", міжнародних навчаннях "Північний орел-2012", навчаннях "Рімпак-2012", - сказав співрозмовник агентства.



За його словами, Чорноморський флот в 2012 році візьме участь у черговій активації сил чорноморської військово-морської групи "БЛЕКСІФОР".