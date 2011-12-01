Китайці збудують у Тбілісі економічну зону

Підписано угоду

В одномуз околичнихрайонів ТбілісікитайськібізнесменипобудуютьХуаліньскуміжнароднуспеціальнуекономічнузону,якабудезданавексплуатаціюв 2015р.,напередодні проведеннявГрузіїМолодіжногоєвропейськогоолімпійськогофестивалю.



Документпро будівництвозонипідписаливТбілісіміністрекономіки та сталогорозвитку ГрузіїВіраКобаліяі керівництвокитайської компанії "Хуаліньскаяторгово-промисловагрупаСіньцзяна".



Проектоціненийв 150 млндол.У йогорамкахбудутьпобудованіпідприємства, складськегосподарство, комерційніплощі, готель, житловийкомплекс, розважальнийцентр, рекреаційназона тощо.



ЗасловамиспікерапарламентуГрузіїДавидаБакрадзе, який був присутнійна підписанніугоди, створення вТбілісіспеціальної економічноїзони сприятимезалученню великихінвестиційугрузинськуекономіку,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.

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