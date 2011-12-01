Китайці збудують у Тбілісі економічну зону
Підписано угоду
В одномуз околичнихрайонів ТбілісікитайськібізнесменипобудуютьХуаліньскуміжнароднуспеціальнуекономічнузону,якабудезданавексплуатаціюв 2015р.,напередодні проведеннявГрузіїМолодіжногоєвропейськогоолімпійськогофестивалю.
Документпро будівництвозонипідписаливТбілісіміністрекономіки та сталогорозвитку ГрузіїВіраКобаліяі керівництвокитайської компанії "Хуаліньскаяторгово-промисловагрупаСіньцзяна".
Проектоціненийв 150 млндол.У йогорамкахбудутьпобудованіпідприємства, складськегосподарство, комерційніплощі, готель, житловийкомплекс, розважальнийцентр, рекреаційназона тощо.
ЗасловамиспікерапарламентуГрузіїДавидаБакрадзе, який був присутнійна підписанніугоди, створення вТбілісіспеціальної економічноїзони сприятимезалученню великихінвестиційугрузинськуекономіку,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.