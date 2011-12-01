У Греції заарештували трьох українських моряків

У територіальних водах Греції поблизу о.Месолонгі 29 листопада затримано яхту «Stib» (прапор США), серед членів екіпажу якої троє громадян України.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За даними Посольства України в Грецькій Республіці, у ході перевірки, проведеної підрозділом Берегової охорони Греції, на борту зазначеного судна було виявлено 84 нелегальних мігрантів – вихідців з країн Африки та Близького Сходу.

За фактом події яхту та членів екіпажу було заарештовано.

За інформацією дипустанови, на 2 грудня заплановано проведення допиту затриманих громадян України слідчим прокуратури з метою вирішення питання щодо порушення кримінальної справи.

Зазначена справа перебуває на контролі в Посольства України в Грецькій Республіці та в Департаменті консульської служби МЗС України.