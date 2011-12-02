ЄС розширив санкції проти Сирії та Ірану

01:20, 02 грудня 2011
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Детальніше повідомляє прес-служба

Глави МЗС 27 країн Євросоюзу на засіданні в Брюсселі схвалили розширення санкцій ЄС щодо Сирії та Ірану, йдеться в прес-релізі Ради ЄС.

До існуючого списку санкцій внесено ще 12 осіб і 11 сирійських компаній. Застосування санкцій передбачене, зокрема, щодо ряду суб'єктів фінансового, банківського та енергетичного секторів, а також осіб та установ, пов'язаних з репресіями.

Як зазначали раніше дипломатичні джерела в Євросоюзі, до списку санкцій, який буде оприлюднений у п'ятницю, ввійде сирійська компанія General Petroleum Corporation (GPC). У рамках обмежувальних заходів до списку сирійцям, причетним до порушень прав людини в країні, забороняється в'їзд до ЄС, а їх фінансові активи в Європі будуть заморожені.

Як зазначається в прес-релізі, в рамках розширення санкцій планується ввести в країнах Євросоюзу заборону на проведення операцій з сирійськими держоблігаціями і на надання страхових і перестрахувальних послуг сирійському уряду. Сирійським банкам буде заборонено відкривати нові відділення в країнах ЄС.

Крім того, Рада ЄС ввела заборону на експорт устаткування і технологій для сирійської нафтогазової галузі. Також забороняється участь європейського бізнесу в будівництві на території Сирії нових електростанцій, зокрема, мається на увазі надання допомоги в технічному обслуговуванні, фінансування проектів та інвестування в компанії, які займаються цими проектами.

Євросоюз також вводить заборону на експорт обладнання та програмного забезпечення, яке влада може використати для прослуховування телефонних розмов та перегляду інтернет-листування.

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Євросоюз також у четвер прийняв додаткові санкції щодо 180 осіб та установ, пов'язаних з владою Ірану, який всупереч вимогам світового співтовариства продовжує реалізовувати ядерну програму. Відомо, що до списку санкцій, зокрема, потрапив морський флот Ісламської Республіки, повідомляє РІА "Новости".

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