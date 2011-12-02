Власники Reuters змінили директора

Причина - величезні збитки

З 1 січня 2012року виконавчийгенеральнийдиректорінформаційногоагентстваReutersТомГлосеріде увідставку,повідомляєсаме агентство.



Причиноювідставкисталопадінняціни акційReutersв останні місяці.



Глосеразамінить52-річнийкеруючий директорДжеймсСміт.



55%акційагентстваналежить сім'їТомсон,чиїзбитки, пов'язаніз Reuters, за деякимиданимисягнули п'ятимлрд. доларів,уточнюєБі-бі-сі.

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