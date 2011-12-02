Власники Reuters змінили директора
07:03, 02 грудня 2011Світ
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Причина - величезні збитки
З 1 січня 2012року виконавчийгенеральнийдиректорінформаційногоагентстваReutersТомГлосеріде увідставку,повідомляєсаме агентство.
Причиноювідставкисталопадінняціни акційReutersв останні місяці.
Глосеразамінить52-річнийкеруючий директорДжеймсСміт.
55%акційагентстваналежить сім'їТомсон,чиїзбитки, пов'язаніз Reuters, за деякимиданимисягнули п'ятимлрд. доларів,уточнюєБі-бі-сі.
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