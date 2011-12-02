Туск: Польща докладе зусиль для порятунку єврозони

Влада Польщі підтримує зміну установчих документів Європейського Cоюзу для порятунку від розвалу єврозони, до якої входять 17 держав ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив голова польського уряду Дональд ТУСК вчора на прес-конференції.

"Наша держава, так само, які і інші європейські держави, залежна від того, що буде із зоною євро. Тому Польща докладе зусиль для порятунку спільної валюти", - сказав Д.ТУСК.

За словами Д.ТУСКА, він обговорив питання реформування Євросоюзу по телефону з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, зауваживши, що відповідні рішення мають бути ухвалені на найближчому засідані Ради ЄС на початку грудня.

"Рішення або їхня відсутність можуть визначити майбутнє континенту. Немає часу далі зволікати", - сказав він.

Польський прем’єр повідомив, що влада Польщі підтримує посилення Єврокомісії та Центрального банку, висловивши думку, що "демократичний контроль" над ними може здійснювати Європейський парламент.

За словами Д.ТУСКА, держави Євросоюзу, які не входять у єврозону, також повинні брати участь у засіданнях держав єврозони, але без права голосу.

Як сказав Д.ТУСК, міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ консультувався з ним стосовно основних моментів свого виступу у Німеччині у понеділок, зауваживши, що "основні тези стали результатом багатомісячної роботи цілого уряду та польської президенції у ЄС" (Польща головує у Євросоюзі у другій половині 2011 року - УНІАН).

Як додав Д.ТУСК, він обговорював виступ Р.СІКОРСЬКОГО з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, котрий, за його словами, не сприйняв його негативно.

За словами прем’єра, дискусія про міжнародну політику Польщі, якої добивається опозиція, відбудеться у Сеймі 15 грудня.

Як повідомляв УНІАН, найбільша опозиційна польська партія "Право і справедливість" заявила, що реалізація ряду виголошених Р.СІКОРСЬКИМ у Берліні 28 листопада тез призведе до обмеження сувернітету Польщі, а створення федерації на базі ЄС суперечить польській Конституції.

Опозиційні політики мають намір добиватися надзвичайного засідання Сейму та відставки Р.СІКОРСЬКОГО.

Про необхідність реформування Євросоюзу на початку листопада заявила А.МЕРКЕЛЬ.