У Сирії заборонили iPhone

З акцій протесту надходять відео

Сирійськавладаі ввелазаборонунасмартфониiPhone, повідомляютьЗМІвНімеччині таЛівані.



У розпорядженняпресипотрапивнаказодногоз департаментівміністерствафінансівСирії,вякомувлада попереджаєпро заборонукористуватисяiPhoneнатериторіїкраїни.



За припущеннямЗМІ, такимчином керівництвокраїни намагаєтьсяперешкоджатиінформаціїпро ситуаціювкраїнічерезнеофіційніканали.



Унаказі такожйдетьсяпро заборонупоставокнових партійсмартфонаAppleвСирію. Відтоді,якукраїніпочалисядемонстраціїпротеступротичинної влади, доступнатериторіюкраїни бувзабороненийбільшості міжнароднихзасобівмасовоїінформації.Томувідеоматеріалипереважно надходятьвід учасників іочевидцівакційпротесту,повідомляєБі-бі-сі.

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