У Сирії заборонили iPhone
01:23, 03 грудня 2011Світ
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З акцій протесту надходять відео
Сирійськавладаі ввелазаборонунасмартфониiPhone, повідомляютьЗМІвНімеччині таЛівані.
У розпорядженняпресипотрапивнаказодногоз департаментівміністерствафінансівСирії,вякомувлада попереджаєпро заборонукористуватисяiPhoneнатериторіїкраїни.
За припущеннямЗМІ, такимчином керівництвокраїни намагаєтьсяперешкоджатиінформаціїпро ситуаціювкраїнічерезнеофіційніканали.
Унаказі такожйдетьсяпро заборонупоставокнових партійсмартфонаAppleвСирію.
Відтоді,якукраїніпочалисядемонстраціїпротеступротичинної влади, доступнатериторіюкраїни бувзабороненийбільшості міжнароднихзасобівмасовоїінформації.Томувідеоматеріалипереважно надходятьвід учасників іочевидцівакційпротесту,повідомляєБі-бі-сі.
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