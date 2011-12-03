У Сирії заборонили iPhone

01:23, 03 грудня 2011
Світ
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З акцій протесту надходять відео

Сирійськавладаі ввелазаборонунасмартфониiPhone, повідомляютьЗМІвНімеччині таЛівані.

У розпорядженняпресипотрапивнаказодногоз департаментівміністерствафінансівСирії,вякомувлада попереджаєпро заборонукористуватисяiPhoneнатериторіїкраїни.

За припущеннямЗМІ, такимчином керівництвокраїни намагаєтьсяперешкоджатиінформаціїпро ситуаціювкраїнічерезнеофіційніканали.

Унаказі такожйдетьсяпро заборонупоставокнових партійсмартфонаAppleвСирію.

Відтоді,якукраїніпочалисядемонстраціїпротеступротичинної влади, доступнатериторіюкраїни бувзабороненийбільшості міжнароднихзасобівмасовоїінформації.Томувідеоматеріалипереважно надходятьвід учасників іочевидцівакційпротесту,повідомляєБі-бі-сі.

 

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