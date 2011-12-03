В Україні 9 виборчих дільниць на виборах до Держдуми РФ

В Україні 4 грудня відкриються 9 виборчих дільниць на виборах до Державної думи Росії.

Як повідомили УНІАН у МЗС РФ, громадяни Російської Федерації, які в день голосування перебуватимуть на території України, мають можливість з 8.00 до 20.00 за київським часом взяти участь у голосуванні.

Зокрема, виборчі дільниці будуть відкриті в Консульському відділі Посольства РФ у Києві. У рамках даної дільниці буде організовано виїзний пункт голосування у Чернігові.

Також відкриються виборчі дільниці в генконсульствах РФ у Львові, Одесі (в рамках даної дільниці будуть організовані виїзні пункти голосування у Миколаєві, Херсоні), Сімферополі (виїзні пункти голосування будуть організовані в Джанкої, Євпаторії, Керчі і Ялті) і Харкові (в рамках даної дільниці будуть організовані виїзні пункти голосування в Донецьку, Луганську, Запоріжжі і Дніпропетровську).

Крім того, росіяни зможуть проголосувати на виборчих дільницях у Севастополі, Феодосії, а також кримських селищах Кача і Гвардійське.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ заявив, що понад 100 тисяч громадян Росії, які проживають в Україні, можуть взяти участь у виборах до Держдуми РФ 4 грудня.