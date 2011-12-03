Скільки коштуватиме валюта, якщо впаде евро?

Окрема від євро грецька валюта коштувала б 0,97 долара проти 1,34 долара у складі єврозони. Як пише газета "Ведомости" у номері від 2 грудня, такого висновку дійшли експерти Центру макроекономічних досліджень (ЦМІ) Сбербанку, порівнявши реальні курси валют в розвинених країнах і їх рівноважні значення. При цьому рівень іноземних активів Греції, Португалії та Іспанії такий, що їх валюти мають бути дешевшими поточного курсу євро на 19,5, 17,8 і 15,5 відсотка відповідно. Видання зазначає, що грецький євро - найбільш переоцінена валюта серед країн, що входять до Євросоюзу. Його ціна завищена на 23 відсотки. У Німеччині та Франції зворотна ситуація - в цих країнах євро недооцінений на 5 відсотків. "Найдешевший" євро у Бельгії - там він мав би коштувати на 6,8 відсотка більше. Аналітики Ощадбанку встановили, що єдина європейська валюта переоцінена на 5,5 відсотка: у жовтні при ринковому курсі 1,37 долара за євро рівноважний становить 1,22 долара. Курс долара в Ощадбанку вважають заниженим на 10,6 відсотка. Найбільш недооціненими є шведська крона і британський фунт. Як пояснила виданню директор ЦМІ Ощадбанку Ксенія Юдаєва, розрахунки насамперед показують розмах корекції на ринках валют, який відбудеться в разі скасування євро. На її думку, зміни відбудуться переважно за рахунок інфляції в Німеччині, а не дефляції в Греції. Раніше швейцарський банк UBS розрахував, що відмова будь-якої країни від євро коштуватиме кожному її жителю 9,5-11,5 тисячі євро в перший рік. У наступні кілька років збитки оцінюються в 3-4 тисячі євро на людину. Серед можливих наслідків виходу країни з єврозони UBS також назвав державний і корпоративні дефолти, крах банківського сектора та системи міжнародної торгівлі, підсумовує Лента.ру.