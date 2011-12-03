Під Стамбулом - ДТП за участі 80 автомобілів
15:50, 03 грудня 2011Світ
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Загинув 42-річний японець
У Туреччині на одній із трас поблизу Стамбула сьогодні зіткнулося 80 автомобілів.
В результаті цієї великої автоаварії одна людина загинула, близько 30 дістали поранення, повідомляє радіо «Свобода».
Загиблий – 42-річний японець.
Усіх постраждалих доставлено до найближчих госпіталів.
Слідство не виключає, що причиною пригоди міг стати сильний туман і слизька через обледеніння дорога.
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