У Німеччині 45 тисяч осіб евакуюють, щоб знешкодити потужну бомбу
21:15, 03 грудня 2011Світ
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Часів Другої світової війни
У Німеччині 45 тисяч осіб евакуюють, щоб знешкодити потужну бомбу часів Другої світової війни.
У місті Кобленц на заході Німеччині евакуюють 45 тисяч місцевих жителів, щоб знешкодити британську бомбу часів Другої світової війни, знайдену в Рейні, повідомляє CBS.
Бомбу вагою в 1,8 тонни планується знешкодити до ранку неділі. Для цього жителів просять на день залишити свої будинки. Як повідомляють місцеві власті, евакуюють також сім притулків для осіб літнього віку, дві лікарні і в'язницю. Крім того, призупиняється рух потягів і автотранспорту.
Бомбу виявили минулого тижня на дні Рейну через обміління, викликане браком опадів.
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