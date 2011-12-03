У Німеччині 45 тисяч осіб евакуюють, щоб знешкодити потужну бомбу часів Другої світової війни.

У місті Кобленц на заході Німеччині евакуюють 45 тисяч місцевих жителів, щоб знешкодити британську бомбу часів Другої світової війни, знайдену в Рейні, повідомляє CBS.

Бомбу вагою в 1,8 тонни планується знешкодити до ранку неділі. Для цього жителів просять на день залишити свої будинки. Як повідомляють місцеві власті, евакуюють також сім притулків для осіб літнього віку, дві лікарні і в'язницю. Крім того, призупиняється рух потягів і автотранспорту.

Бомбу виявили минулого тижня на дні Рейну через обміління, викликане браком опадів.

Газета.ру