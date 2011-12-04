У Росії проходять вибори до Держдуми

У Росії сьогодні проходять вибори до Державної думи РФ шостого скликання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, нижня палата російського парламенту вперше обирається на 5 років, а не на 4, як раніше.

По всій країні відкрито більш як 96 тис. виборчих дільниць, де свій вибір зможуть зробити близько 108 млн. росіян. Для голосування були надруковані 2,6 млн. відкріпних посвідчень, які могли одержати громадяни, які перебувають у день виборів за межами місця постійної реєстрації.

У виборах беруть участь всі сім зареєстрованих партій країни – партія влади «Единая Россия», парламентські КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а також три партії, що не входять сьогодні до Держдуму, - «Правое дело», «Яблоко» і «Патриоты России».

Згідно з російським законодавством, депутати Держдуми обираються за пропорційною системою - за списками кандидатів, висунутими політичними партіями. Прохідний бар'єр становить 7%, проте відповідно до змін до виборчого законодавства, партія, яка подолає 5%, одержить один мандат, 6% - два мандати.

За даними ЦВК Росії, конкурс на депутатське крісло становить восьми чоловік на місце.

Порядок на виборах до Держдуми забезпечують понад 330 тис. співробітників МВС Росії.

О 14.00 за московським часом російські опозиціонери і прихильники бойкоту парламентських виборів мають намір провести несанкціонований громадянський схід під гаслом «Народ проти незаконних виборів!» на Красній площі. Учасники сходу принесуть на площу невикористані відкріпні посвідчення, бюлетені для голосування, заяви про виключення зі списку виборців – як докази бойкоту виборів.

Стежити за ходом голосування будуть 500 тис. російських спостерігачів, а також близько 700 міжнародних спостерігачів. Україна направила 22 спостерігачі.

В Україні сьогодні відкрито 9 виборчих дільниць на виборах до Державної думи Росії, на яких громадяни Російської Федерації можуть проголосувати з 08.00 до 20.00 за київським часом.

Зокрема, виборчі дільниці відкриті у Консульському відділі Посольства РФ у Києві. В рамках даної дільниці організовано виїзний пункт голосування у Чернігові.

Також відкрито виборчі дільниці в Генконсульствах РФ у Львові, Одесі (в рамках даної дільниці організовано виїзні пункти голосування в Миколаєві, Херсоні), Сімферополі (виїзні пункти голосування організовано в Джанкої, Євпаторії, Керчі та Ялті) і Харкові (в рамках даної дільниці організовано виїзні пункти голосування у Донецьку, Луганську, Запоріжжі і Дніпропетровську).

Крім того, росіяни можуть проголосувати на виборчих дільницях у Севастополі, Феодосії, а також у кримських селищах Кача і Гвардійське.

За інформацією МЗС Росії, понад 102 тис. громадян Росії, що проживають в Україні, можуть взяти участь у виборах до Держдуми РФ.