Путін проголосував «у хорошому настрої»

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін проголосував на виборах депутатів Держдуми шостого скликання.

Він прибув на виборчу дільницю номер 2079 в Російській академії наук. Прем'єр приїхав один, без дружини. Путін зазначив, що в день голосування перебуває в хорошому настрої.

Він привітався зі співробітницею дільничної виборчої комісії, отримав бюлетень і пішов у кабінку для голосування. Через кілька хвилин він підійшов до електронної урні - комплексу обробки виборчих бюлетенів (КОІБ). Голова дільничної комісії коротко проінструктував прем'єра, яким чином потрібно опускати бюлетень, що і зробив Путін.

Президент РФ Дмитро Медведєв разом з дружиною Світланою також проголосували в Москві.

Явка на виборах до Держдуми на 10.00 по Києву в цілому по Росії склала 11,2%, повідомив заступник голови ЦВК РФ Станіслав Вавилов.

"Явка на нинішніх виборах депутатів Держдуми вище попередньої більше, ніж на 4% на таких же виборах 2007 року", - повідомив член ЦВК Валерій Крюков.

Gazeta.ua