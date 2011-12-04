Саакашвілі хоче побудувати на березі Чорного моря нове місто
Щоб можна було забути про бідність
Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ оголосив про намір побудувати на березі Чорного моря нове місто, яке буде названо Лазіка.
Як передає ІА "Новини-Грузія", за 10 років Лазіка має стати другим за чисельністю містом в країні.
За словами грузинського президента, через 10 років в новому місті житиме щонайменше 500 тисяч осіб. "Це місто стане головним торговельно-економічним центром Грузії", - заявив М.СААКАШВІЛІ.
Виступаючи на зустрічі з населенням Грузії в Зугдіді, М.СААКАШВІЛІ розповів, що Лазіка розташовуватиметься між селищами Анаклія і Кульові. Будівництво порту і меліораційні роботи на місці майбутнього міста розпочнуться навесні 2012 року.
"Це місто дасть нам можливість забути про бідність. Ми вже почали переговори з інвесторами Азії і Європи", - додав грузинський президент.
У вересні 2009 року повідомлялося, що Грузія також має намір побудувати в районі селища Анаклія великий курорт, до будівництва якого планувалося залучити зарубіжних архітекторів. М.СААКАШВІЛІ пообіцяв, що цей курорт стане "Шарм-ель-Шейхом чорноморського узбережжя".