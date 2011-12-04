Половина росіян проголосувала на виборах

Понад половина росіян взяли участь у виборах до Держдуми РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив заступник голови ЦВК Росії Леонід ІВЛЬОВ.

«Наразі станом на 18:00 проголосувало 50,4% виборців від числа внесених до списків», - сказав Л.ІВЛЬОВ.

Він зазначив, що це середня цифра по країні.

За його словами, підсумкова явка станом на 20:00 буде відображена в протоколі голосування.