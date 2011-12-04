Половина росіян проголосувала на виборах
17:26, 04 грудня 2011Світ
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Підсумкова явка буде в протоколі
Понад половина росіян взяли участь у виборах до Держдуми РФ.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив заступник голови ЦВК Росії Леонід ІВЛЬОВ.
«Наразі станом на 18:00 проголосувало 50,4% виборців від числа внесених до списків», - сказав Л.ІВЛЬОВ.
Він зазначив, що це середня цифра по країні.
За його словами, підсумкова явка станом на 20:00 буде відображена в протоколі голосування.
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