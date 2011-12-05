Китай передав в оренду Британії двох великих панд

Влада Китаю передала в оренду Великобританії на 10 років двох великих панд.

Як передає Reuters, самця і самку доставили літаком в аеропорт Едінбурга рейсом з китайського місту Ченду.

Бамбукових ведмедів поселять в Едінбурзькому зоопарку, де для них створено відповідні умови утримання.

Восьмирічні панди братимуть участь в програмі по збереженню і дослідженню цього виду тварин. В Едінбурзькому зоопарку сподіваються, що за 10 років панди встигнуть дати потомство. При цьому дитинча панди, у разі його появи, буде доставлено в КНР разом з батьками.

Вперше Великобританія одержала в оренду панд від влади КНР в 1974 році. Останні панди, спроможні до розмноження, залишили територію Великобританії 17 років тому.

У листопаді 2011 року влада Китаю і Франції також домовилися про надання паризькому зоопарку двох великих панд. Панди прибудуть до Франції на початку 2012 року і залишаться там на 10 років.

Китай займається "дипломатією панд" з 1950-х років. При цьому з 1984 року Китай в основному надає великих панд в 10-річну оренду.