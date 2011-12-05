Новий прем'єр Італії відмовився від зарплати

Новий прем'єр-міністр Італії відмовився від заробітної плати глави Кабінету міністрів країни і міністра економіки.

"Почати з себе", - такий принцип висунув італійський прем'єр Маріо МОНТІ, призначений на цю посаду 13 листопада після відставки Сильвіо БЕРЛУСКОНІ, передає ІТАР-ТАРС.

Представляючи в неділю, 4 грудня, на прес-конференції у римському урядовому палаці Кіджі основні напрями заходів щодо подолання економічної кризи, М.МОНТІ повідомив, що перш ніж посилювати податковий тиск на італійців, уряд вирішив зменшити "витрати на політику". Йдеться про скорочення адміністративного апарату, насамперед у провінціях країни, введення "почесних" посад на місцевому рівні.

Члени уряду зобов'язуються повідомляти до податкових інспекцій не тільки про поточні доходи, а й про загальний розмір свого особистого статку, відзначає NEWSru.