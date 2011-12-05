Меркель та Саркозі пропонують європейцям нову угоду

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ висловлюються за підписання нової угоди між країнами-членами Європейського Союзу.

Як передає «Українська правда» з посиланням на The New York Times, про це Н.САРКОЗІ та А.МЕРКЕЛЬ заявили під час зустрічі.

"Ми хочемо нової угоди, щоб народи Європи, члени Європи та члени єврозони зрозуміли, що так більше не може тривати", - сказав Н.САРКОЗІ.

Він висловив сподівання, що нові зміни до угоди будуть готові для ратифікації на початку березня 2012 року.

Вони погодились запропонувати автоматичні штрафи країнам, які перевищуватимуть європейські межі дефіциту, а також створення валютного фонду Європи.

Вони також підтримали щомісячні зустрічі лідерів європейських країн.

Президент Франції також додав, що єдині облігації єврозони в жодному разі не можуть бути розв`язанням боргової кризи.

Конкретніші пропозиції будуть оголошені у середу президентом ЄС Германом Ван РОМПЕЄМ.