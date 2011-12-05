У Москві затримані сотні протестувальників

У ПІтері - 150

У Москві,за данимиуправління столичноїполіції, більшетрьохсот осібзатриманозаучастьу несанкціонованійакції.Середзатриманих -опозиціонерІлляЯшиніблогерОлексійНавальний,які,за повідомленнямпрес-службиГУВС, закликалидо непокориспівробітникамполіції.



ЯкповідомляєІТАР-ТАСС, всі затриманідоставленіу відділенняполіції, дерозглядається питанняпро їхпритягнення доадміністративноївідповідальності.



ЯкповідомляєРадіоСвобода,всанкціонованомумітингуруху "Солідарність" брали участь кількатисячосіб.АнамітингКПРФзібралисябільше тисячіосіб.Вони висловлювалинезгодуз офіційнимирезультатамиголосуванняі наміроскаржитиїх усудах.



У Петербурзіприхильникиопозиції такожпровелиакціїпротеступроти порушеньнавиборахдо Держдуми.Близько150 осіббулизатримані.

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