У Москві затримані сотні протестувальників
У ПІтері - 150
У Москві,за данимиуправління столичноїполіції, більшетрьохсот осібзатриманозаучастьу несанкціонованійакції.Середзатриманих -опозиціонерІлляЯшиніблогерОлексійНавальний,які,за повідомленнямпрес-службиГУВС, закликалидо непокориспівробітникамполіції.
ЯкповідомляєІТАР-ТАСС, всі затриманідоставленіу відділенняполіції, дерозглядається питанняпро їхпритягнення доадміністративноївідповідальності.
ЯкповідомляєРадіоСвобода,всанкціонованомумітингуруху "Солідарність" брали участь кількатисячосіб.АнамітингКПРФзібралисябільше тисячіосіб.Вони висловлювалинезгодуз офіційнимирезультатамиголосуванняі наміроскаржитиїх усудах.
У Петербурзіприхильникиопозиції такожпровелиакціїпротеступроти порушеньнавиборахдо Держдуми.Близько150 осіббулизатримані.