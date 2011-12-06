Генсек НАТО радий, що Медведєв не закрив двері

НАТО готова співпрацювати з Росією з метою спільної безпеки, попри різкі вислови президента Росії Дмитра Медведєва щодо ПРО, зазначив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у своїй статті, написаній для газети "КоммерсантЪ".

- З першого дня свого перебування на посаді генсека НАТО я чітко позначив, що співпраця з РФ залишається стратегічно важливою: у нас спільні інтереси безпеки, нам кинуто спільні виклики, - пише генсек НАТО ... - Разом ми зміцнюємо стабільність в Афганістані, перекриваємо звідти потік наркотиків. Разом ми ведемо боротьбу з тероризмом у наших містах і повітряному просторі. Разом ми боремося з піратством біля берегів Африканського Рогу. Ця співпраця приносить користь усім нам. У Ліссабоні (на саміті НАТО - РФ рік тому. - УНІАН) ми також домовилися обговорювати питання про продовження співробітництва щодо ПРО.

Сьогодні ми стикаємося з серйозною і зростаючою загрозою ракетного нападу, - продовжує автор. - Більше 30 країн розробляють передові ракетні технології. Деякі вже мають балістичні ракети, які можуть бути оснащені звичайними боєголовками або зброєю масового знищення. Деякі наші міста вже в радіусі їх дії. Щоб протистояти реальним загрозам, потрібні реальні засоби оборони. Ось чому на саміті в Ліссабоні НАТО прийшло до Угоди про створення потенціалу ПРО, щоб захистити своє населення, територію і війська.

... Ми можемо по-різному сприймати загрозу зараз, але Росія також може опинитися під загрозою нападу із застосуванням балістичних ракет. Тому є сенс у тому, щоб ми співпрацювали у справі ПРО і створювали дві окремі системи, мета у яких буде одна. Це має сенс з практичної, військової та політичної точок зору. Це продемонструє раз і назавжди, що ми можемо будувати безпеку один з одним, а не один проти одного.

РФ заявила, що їй потрібні правові гарантії того, що ПРО НАТО не становить для неї загрози, - зауважує генсек НАТО. І тут же парирує: - ... коли в 1997 році НАТО і Росія підписали Основоположний акт РФ-НАТО, ми домовилися утримуватися від загрози застосування або застосування сили один проти одного. Тож гарантії існують вже більше десятиліття. І розвивати їх краще всього шляхом спільної роботи.

Деякі з недавніх висловлювань президента Медведєва про систему ПРО свідчать про принципово невірному розумінні системи, - йдеться в статті. - У результаті РФ веде мову про розміщення ракет у сусідніх з альянсом районах. Такі висловлювання відображають риторику минулого і не стикуються із стратегічними відносинами, яких НАТО і Росія домовилися прагнути. Проте я радий, що президент Медведєв не закрив двері для подальшого діалогу з НАТО з ПРО. Ми продовжимо цей діалог, - підсумовує Рассмуссен.