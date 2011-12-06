МВФ дає Греції 2,2 мільярда євро

Міжнародний валютний фонд схвалив надання Греції коштів на суму 2,2 мільярда євро — шостого траншу фінансової допомоги від фонду, загальний обсяг якого становить 30 мільярдів євро, повідомляє Zn.ua з посиланням на оприлюднене агентством Франс Прес комюніке організації.

Загальний розмір шостого траншу — 8 мільярдів євро, кошти надаються від Євросоюзу і МВФ. Раніше надання траншу з боку ЄС погодила Єврогрупа.

Глава Єврогрупи Жан-Клод Юнкер повідомив 30 листопада, що кошти будуть доступні для країни вже з середини грудня. Раніше грецька влада говорила, що має отримати кошти до середини грудня, щоб уникнути дефолту.

Європейські лідери ухвалили в кінці жовтня розпочати нову програму фінансування Греції обсягом до 130 мільярдів євро з паралельним списанням боргу на руках приватних інвесторів на суму до 100 мільярдів євро.

Ці рішення опинилися під загрозою, коли тодішній прем`єр-міністр Греції Йоргос Папандреу вирішив провести з них всенародний референдум. У результаті, зіткнувшись з опозицією з боку європейських лідерів і «бунтом» власних депутатів у парламенті, Папандреу пішов у відставку. У Греції було сформовано коаліційний уряд на чолі з колишнім заступником голови МВФ Лукасом Пападімосом, який офіційно підтримав програму і заявив про готовність її реалізувати.

Єврогрупа, таким чином, вже вдруге вирішила дати шостий транш Греції, однак кошти поки так і не виділено. Спочатку кредит мав надійти у вересні, але цього не відбулося, оскільки Греція не вкладалася в план фіскальної консолідації, в обмін на реалізацію якого і виділяється зовнішня допомога від єврозони і МВФ.

Країну змусили прийняти додаткові непопулярні в народі економічні заходи — в тому числі, щодо збільшення податків і скорочення витрат у державному секторі. Це дало можливість Єврогрупі схвалити перерахування траншу, що й було зроблено 21 жовтня. Потім вибухнув скандал щодо референдуму з економічних заходів і другого пакету фінансової підтримки.

Після його завершення влада ЄС оголосила 8 листопада, що шостий транш допомоги Греції може бути наданий лише якщо новий уряд дасть гарантії на продовження економічних реформ, програми серйозного скорочення державних витрат і прихильності другій програмі допомоги країні, схваленої в кінці жовтня лідерами єврозони.

Тепер влада ЄС заявила, що умови, виставлені Греції для отримання грошей, виконані. Це і дало підставу Єврогрупі в черговий раз вирішити виділення Греції чергової порції фінансової допомоги.