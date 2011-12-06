Росія направила до берегів Сирії авіаносну групу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони РФ.

«Важкий авіаносний крейсер «Адмірал Флоту Радянського Союзу Ковальов» вийшов з головної бази Північного флоту (ПФ) міста Сєвероморська в Баренцеве море. З виходом авіаносного крейсера розпочинається формування корабельної авіаносної групи Північного флоту, до складу якої крім «Адмірал Флоту Радянського Союзу Ковальов» увійдуть великий протичовновий корабель «Адмірал Чабаненко» і судна забезпечення - рятувально-буксирне судно «Ніколай Чікер», танкери «Сергей Осипов», «Вязьма» і «Кама», - мовиться в повідомленні.

Кораблі авіаносної групи виконуватимуть завдання в районах Північно-Східної Атлантики і Середземного моря.

Мета походу - забезпечення військово-морської присутності в оперативно важливих районах Світового океану. Особлива увага буде приділена організації і виконанню заходів щодо забезпечення безпеки морського судноплавства та інших видів морської економічної діяльності Російської Федерації.

Похід триватиме кілька місяців. Заплановані спільні навчання з кораблями Балтійського і Чорноморського флотів. Під час далекого походу бойові кораблі і судна забезпечення Північного флоту здійснять ряд візитів і ділових заходів у порти іноземних держав.

За інформацією, телеканалу «Вести 24», можливо, що між навчаннями частина кораблів зайде в сирійський Тартус, де і РФ діє пункт матеріально-технічного забезпечення - плавучі причали, плавмайстерня і тилові сховища. При цьому, командування флоту просить не пов`язувати можливий захід з подіями в Сирії. Похід був запланований ще в 2010 році і відбувається згідно з планом.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії вже протягом восьми місяців не припиняються антиурядові протести, які розпочалися в середині березня на півдні країни, в Дераа, а потім перекинулися на інші регіони. Значна частина представників сирійської опозиції і ряд країн Заходу вимагають відставки президента Башара АСАДА.