Путін натякає, що Україна «йде до деградації»

Прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що не можна допустити бійок у Держдумі Росії, як це «постійно» відбувається у Верховній Раді України, оскільки це веде до деградації держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ПУТІН сказав сьогодні у Москві на зустрічі з керівниками регіональних громадських приймалень голови партії «Єдина Росія».

«Чим більше ми сміятимемося над тим, що відбувається у парламенті, тим, зрештою, нам сумніше буде. Це буде непомітно, але це вестиме до деградації не лише політичної, але й правової сфери діяльності держави. Сусіди наші, далеко ходити не треба – в Україні, постійно б'ються», - сказав він.

В.ПУТІН заявив, що якщо хтось хоче бачити на екранах телевізорів, як у парламенті б'ються, за волосся один одного тягають, то таке шоу теж може бути цікаве. Але якщо хтось хоче дивитися шоу, то краще йти до цирку, або до театру, кіно, зазначив він.

«Деякі наші політичні діячі або ті, що вважають себе політичними діячами, зовсім недавно працювали там радниками у колишнього президента України ЮЩЕНКА (очевидно, мається на увазі Борис НЄМЦОВ - УНІАН), тепер у нас намагаються щось подібне учинити», - сказав він.

При цьому він наголосив, що представники «Єдиної Росії» повинні ставитися до людей уважніше.

«Вважаю одним із найважливіших елементів діяльності громадських приймалень швидку і жорстку реакцію на порушення прав громадян і на бюрократичну тяганину. Власне кажучи, розуміючи цю проблему, бачивши її, я свого часу й ініціював створення цих приймалень, отже я розраховую на вашу допомогу.

В.ПУТІН зазначив, що «Єдина Росія» одержала стійку більшість у парламенті.

«Так, є втрати, вони неминучі. Вони неминучі для будь-якої політичної сили, тим більше для тієї, яка несе тягар відповідальності за стан у країні вже не один рік. А у сьогоднішніх умовах результат хороший», - вважає він.

В.ПУТІН повідомив, що після виборів президента буде серйозне оновлення кадрового складу в уряді і губернаторського корпусу.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня В.ПУТІН заявив, що Росії не потрібна «українізація» Державної думи.

«Питання в тому, як нам розвивати ось ці демократичні інститути. Нам потрібно постійно в пошуку ПЕРЕБУВАТИ. Нам потрібно подивитися: нам що, скажімо, потрібно в парламенті 10–15 партій? Потрібно прибрати взагалі поріг проходження до парламенту чи ні? Але ми знаємо приклад наших сусідів в Україні. Нам хіба потрібна українізація нашого парламенту, де неможливо практично нічого обговорювати?», - заявив В.ПУТІН.