Нємцова «криво посміхаючись» відпустили

Російські опозиціонери - один із лідерів руху "Солідарність" Борис НЄМЦОВ і лідер "Іншої Росії" Едуард ЛІМОНОВ, - затримані сьогодні ввечері під час проведення несанкціонованої акції протесту на Тріумфальній площі у Москві, відпущені з поліції, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Мене затримали без пред'явлення звинувачень, а потім, криво посміхаючись, відпустили", - сказав Б.НЄМЦОВ. При цьому, за його словами, у момент затримання співробітникам правоохоронних органів по раціях йшла команда: "затримати НЄМЦОВА".

Про причини затримання і подальшого звільнення політику нічого не відомо.

Представник «Іншої Росії» Олександр АВЕРІН повідомив ИТАР-ТАСС, що Е.ЛІМОНОВ також відпущений. «Його звільнили, але склали протокол про адміністративне правопорушення - "організація несанкціонованого мітингу". ЛІМОНОВ буде викликаний до суду, який розгляне справу про адміністративне правопорушення, але коли – поки що невідомо", - сказав О.АВЕРІН.

У свою чергу, затриманий сьогодні на Тріумфальній площі лідер "Яблука" Сергій МІТРОХІН у своєму мікроблозі в Твіттері написав, що перебуває у ВВС "Тверське". "Сидимо з ЛІМОНОВИМ у ВВС Тверське. Сперечаємося про політичну ситуацію в країні", - повідомляв він раніше. За словами лідера "Яблука", його звинувачують у тому, що він кричав: "Геть владу!"

За даними ИТАР-ТАСС, у ГУ МВС по Москві раніше заявили, що представники націоналістичних організацій і прихильники радикальної опозиції почали кидати у поліцейських на Тріумфальній площі у Москві скляні пляшки.

Усього, за даними московської поліції, на Тріумфальній площі було затримано близько 300 осіб.