Вибори в Росії викликали серйозне занепокоєння в ЄС

00:18, 07 грудня 2011
Світ
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Розмиті кордони між партією й урядом

Порушення навиборах у Росіївикликаютьсерйознезанепокоєння уЄврокомісії.Про це,як повідомляєFrance-Presse, заявилаВерховнийпредставникЄС із закордоннихсправ КетрінЕштон.

За їїсловами,хоча вибориі булидобреорганізовані,повідомленняпро бракнезалежного висвітленнявиборів у ЗМІта спробиперешкодитинезалежнимспостерігачам інезалежномумоніторингувикликаютьсерйознезанепокоєння.Ештонтакожзазначилаяк недолікрозмиті межіміж правлячоюпартією іурядом.

Раніше міжнародніспостерігачівід ОБСЄоприлюднилипопередній звітпро виборивДерждумуРФ,наголосивши високийрівеньорганізації зтехнічногопогляду, зауважуєЛента.ру. Водночас вонизаявили,щовходіпередвиборчоїкампанії і підчас самихвиборіввлада чинила тискна ЗМІі незалежнихспостерігачів.Крімтого, ОБСЄповідомилапро вкиданнябюлетенів.

 

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