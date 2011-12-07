Вибори в Росії викликали серйозне занепокоєння в ЄС

Розмиті кордони між партією й урядом

Порушення навиборах у Росіївикликаютьсерйознезанепокоєння уЄврокомісії.Про це,як повідомляєFrance-Presse, заявилаВерховнийпредставникЄС із закордоннихсправ КетрінЕштон.



За їїсловами,хоча вибориі булидобреорганізовані,повідомленняпро бракнезалежного висвітленнявиборів у ЗМІта спробиперешкодитинезалежнимспостерігачам інезалежномумоніторингувикликаютьсерйознезанепокоєння.Ештонтакожзазначилаяк недолікрозмиті межіміж правлячоюпартією іурядом.



Раніше міжнародніспостерігачівід ОБСЄоприлюднилипопередній звітпро виборивДерждумуРФ,наголосивши високийрівеньорганізації зтехнічногопогляду, зауважуєЛента.ру. Водночас вонизаявили,щовходіпередвиборчоїкампанії і підчас самихвиборіввлада чинила тискна ЗМІі незалежнихспостерігачів.Крімтого, ОБСЄповідомилапро вкиданнябюлетенів.

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