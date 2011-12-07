США відкрили "віртуальне посольство" в Ірані

Реальне закрите вже більше 30 років

СполученіШтатиу вівтороквідкриливІнтернеті такзване«віртуальнепосольство»вІрані,повідомляєРадіоСвобода.



Сайт «посольства»працюєдвомамовами- англійськоюіфарсі.У відеозверненніз нагоди йогозапускудержсекретарСШАХілларіКлінтонзаявила,що головне завдання«віртуальногопосольства»- сприятиналагодженнюдіалогуміжгромадянамиСШАта Ірану.



РеальнепосольствоСШАбулозакритепісля ісламськоїреволюціївІрані тазахопленнярадикальнимиісламістами52американців,якихутримувалив будинкупосольства444 дні- з листопада1979-годо січня1981 року.



ПісляцьогоамериканськедиппредставництвовІрані булозакрите, дипломатичнівідносиниміждвомакраїнами -розірвані.

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