Deutsche Bank передбачає рецесію в Німеччині

Згідно з оцінкою аналітиків найбільшого німецького кредитно-фінансового інституту Deutsche Bank, за підсумками осінньо-зимового періоду Німеччина може увійти в рецесію. Головною причиною економічного спаду стане орієнтація економіки країни на експорт, заявив один з провідних фахівців банку з макроекономіки Штефан Шнайдер.



"Початок року буде характеризуватися макроекономічною нестабільністю та високими коливаннями курсів. Надалі ми очікуємо поліпшення ситуації і позитивної динаміки на ринку акцій", - йдеться в прес-релізі банку.



За підсумками всього 2012 економічне зростання ФРН буде нульовим, припускають експерти Deutsche Bank. ВВП єврозони, за їхнім прогнозом, у наступному році скоротиться на 0,5 відсотка. "Оскільки німецькі компанії займають гарні позиції на світовій арені, і держава не змушена вдаватися до жорсткої економії, Німеччина й надалі буде розвиватися динамічніше, ніж решта Європи", - цитує слова Шнайдера агентство Reuters.



Загалом Deutsche Bank розглядає 2012 рік як більш сприятливий для світових ринків, ніж поточний. Серед головних загроз для стабільності міжнародної фінансової системи аналітики назвали можливий вихід Греції з єврозони, складнощі з рефінансуванням боргів Італії та Іспанії, а також зниження рейтингу і повторна рецесія в США, пише Deutsche Welle.