Партіям заборонили приймати гроші від юридичних осіб

Литовський сейм схвалив закон, згідно з яким відтепер повністю заборонена фінансова допомога з боку юридичних осіб, а допомога фізичних осіб обмежити розмірів не більше 10 середньомісячних зарплат, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.



При цьому кандидат в одномандатному окрузі або ініціатор референдуму може пожертвувати до 20 мінімальних середніх зарплат, але протягом календарного року загальна сума не може перевищувати 10% задекларованих річних доходів цієї особи.



Крім того, у законопроект було внесено доповнення, що дозволяє громадянам жертвувати партіям до 1% від свого прибуткового податку.



Поправки ініціювала президент країни Даля Грібаускайте.



Помічник президента, яка представляла закон, підкреслила, що такі обмеження не зруйнують партії, оскільки є досить щедра підтримка з боку бюджету, а також пожертвування від фізичних осіб, зате він сильно послабить їх залежність від бізнесу.



На думку прем'єра країни Андрюса Кубілюса, прийнятий закон зажадає виділяти на фінансування партій близько 15 млн літів (4,3 млн євро), тоді як у бюджеті передбачено тільки 1,6 млн євро.