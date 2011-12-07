Євросоюзу не сподобалося, як пройшли вибори у Росії
09:12, 07 грудня 2011Світ
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Ештон виступила з заявою
Європейський Союз висловив стурбованість у зв`язку з порушеннями на парламентських виборах, що відбулися в Росії.
Як передає радіо «Свобода»,в заяві верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН сказано, що спроби фальсифікації підсумків виборів і тиск з боку влади на незалежних спостерігачів «викликають серйозне занепокоєння».
Раніше з критикою російської влади у зв`язку з порушеннями на виборах виступила держсекретар США Гіларі КЛІНТОН.
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, який очолював список кандидатів партії «Єдина Росія», що оголошена переможцем на виборах, втім, розцінив критику з-за кордону як спробу вплинути на формування політичної системи Росії.
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