Євросоюзу не сподобалося, як пройшли вибори у Росії

Європейський Союз висловив стурбованість у зв`язку з порушеннями на парламентських виборах, що відбулися в Росії.

Як передає радіо «Свобода»,в заяві верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН сказано, що спроби фальсифікації підсумків виборів і тиск з боку влади на незалежних спостерігачів «викликають серйозне занепокоєння».

Раніше з критикою російської влади у зв`язку з порушеннями на виборах виступила держсекретар США Гіларі КЛІНТОН.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, який очолював список кандидатів партії «Єдина Росія», що оголошена переможцем на виборах, втім, розцінив критику з-за кордону як спробу вплинути на формування політичної системи Росії.