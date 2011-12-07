Путін першим приніс документи на реєстрацію кандидатом у президенти РФ

Прем`єр-міністр Володимир ПУТІН подав до робочої групи ЦВК Росії документи на реєстрацію як кандидата у Президенти на виборах 4 березня 2012 року, повідомляє РІА «Новости».

Кандидатуру В.ПУТІНА висунули 27 листопада на з`їзді партії "Єдина Росія".

Згідно із законом, на розгляд документів ЦВК відводиться десять днів.

Інші кандидати в Президенти документи до ЦВК ще не подали. Раніше про намір висунути своїх представників на президентські вибори заявили партії КПРФ, "Справедлива Росія", ЛДПР, "Яблуко" та "Інша Росія” (Другая Россия). Як кандидатів політичні сили планують висунути відповідно Геннадія ЗЮГАНОВА, Сергія МИРОНОВА, Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО, Григорія ЯВЛІНСЬКОГО і Едуарда ЛИМОНОВА. Про плани брати участь в президентських перегонах також заявляв самовисуванець з Москви Микола ЛЕВАШОВ.