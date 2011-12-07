У Москві поліція оточила Тріумфальну площу
Діє досить жорстко
У Москві поліція оточила Тріумфальну площу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, по периметру площі припарковано не менше 50 автобусів та автомобілів із співробітниками внутрішніх військ МВС, а також ОМОНу.
Також встановлено переносну металеву огорожу.
Перед входом у метро «Маяковська» (під Тріумфальною площею) скупчилася велика кількість людей. Проте на цей момент жодних гасел чи ознак проведення акцій не спостерігається. Проте в разі скупчення натовпу співробітники ОМОНу створюють живий ланцюг і всіх виштовхують в різні боки.
Поліція діє досить жорстко. Зокрема, декілька офіцерів у поліцейській формі жорстко штовхнули фотографів, які присутні на площі.
Наразі поліція заблокувала прохід до метро, і стягуються додаткові сили.