У Москві поліція оточила Тріумфальну площу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, по периметру площі припарковано не менше 50 автобусів та автомобілів із співробітниками внутрішніх військ МВС, а також ОМОНу.

Також встановлено переносну металеву огорожу.

Перед входом у метро «Маяковська» (під Тріумфальною площею) скупчилася велика кількість людей. Проте на цей момент жодних гасел чи ознак проведення акцій не спостерігається. Проте в разі скупчення натовпу співробітники ОМОНу створюють живий ланцюг і всіх виштовхують в різні боки.

Поліція діє досить жорстко. Зокрема, декілька офіцерів у поліцейській формі жорстко штовхнули фотографів, які присутні на площі.

Наразі поліція заблокувала прохід до метро, і стягуються додаткові сили.