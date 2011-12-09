Польський експерт: потенціал Путіна слабшає, але...

Масові протести проти фальсифікації виборів до Держдуми РФ, швидше за все, не завадять голові уряду Росії Володимиру ПУТІНУ перемогти на президентських виборах у березні 2012 року.

Таку думку висловила аналітик польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Ядвіга РОГОЖА у коментарі, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

"Перед виборами дійшло до безпрецедентної мобілізації антиурядових середовищ - як політичних, так і громадських. Це показує еволюцію, яку подолало за останні роки російське суспільство. Чинна досі модель влади, яка була збудована на сприйнятті домінуванння путінівської еліти, здається, вже себе вичерпує", - зауважила аналітик.

Як вважає Я.РОГОЖА, правляча російська еліта, яка традиційно гостро реагувала на будь-які спроби порушити її монополію на владу, навряд чи змінить свою позицію внаслідок громадських протестів і не піде на певні поступки.

"Виграш на виборах Володимира ПУТІНА видається очевидним, однак його політичний мандат виразно слабшає. У суспільстві зростає потенціал незадоволення, скерований у першу чергу проти ПУТІНА (та меншою мірою проти "Єдиної Росії" чи МЕДВЕДЄВА), тому президентські вибори можуть повторити сценарій парламентських", - зауважила Я.РОГОЖА.