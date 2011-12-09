Польський експерт: потенціал Путіна слабшає, але...
Президентські вибори будуть такими самими
Масові протести проти фальсифікації виборів до Держдуми РФ, швидше за все, не завадять голові уряду Росії Володимиру ПУТІНУ перемогти на президентських виборах у березні 2012 року.
Таку думку висловила аналітик польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Ядвіга РОГОЖА у коментарі, текст якого є у розпорядженні УНІАН.
"Перед виборами дійшло до безпрецедентної мобілізації антиурядових середовищ - як політичних, так і громадських. Це показує еволюцію, яку подолало за останні роки російське суспільство. Чинна досі модель влади, яка була збудована на сприйнятті домінуванння путінівської еліти, здається, вже себе вичерпує", - зауважила аналітик.
Як вважає Я.РОГОЖА, правляча російська еліта, яка традиційно гостро реагувала на будь-які спроби порушити її монополію на владу, навряд чи змінить свою позицію внаслідок громадських протестів і не піде на певні поступки.
"Виграш на виборах Володимира ПУТІНА видається очевидним, однак його політичний мандат виразно слабшає. У суспільстві зростає потенціал незадоволення, скерований у першу чергу проти ПУТІНА (та меншою мірою проти "Єдиної Росії" чи МЕДВЕДЄВА), тому президентські вибори можуть повторити сценарій парламентських", - зауважила Я.РОГОЖА.